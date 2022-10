Insulti alla presidente del Gallipoli Football 1909, daspati otto tifosi

Sarebbero i responsabili degli insulti ai danni della presidente del Gallipoli football 1909 Paola Vella, che, lo scorso 20 febbraio, fu destinataria di uno striscione dal contenuto sessista nel corso della gara contro lo Spartan Legend di Ginosa (Taranto). Per questo, a loro carico, il questore di Lecce Andrea Valentino ha emesso 8 Daspo - della durata da uno a 5 anni - a carico di altrettanti tifosi del Gallipoli che furono tutti identificati e denunciati per violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce e diffamazione. Uno di loro era già sottoposto alla misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, scaduto di validità nel 2017. La durata del provvedimento è differenziata in base alla gravita delle condotte "in quanto il loro comportamento è stato considerato pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica".

© Riproduzione riservata