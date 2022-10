Bari - Ternana finisce a reti inviolate: 0-0 e tanti rimpianti

Bari-Ternana 0-0

Bari (4-3-1-2): Caprile 6, Pucino 6, Di Cesare 6, Vicari 6, Ricci 6; Maita 6 (34’ st. Mallamo s.v.), Maiello 6, Folorunsho 6 (21’ st. D’Errico 6); Botta 6,5 (34’ st. Galano s.v.); Scheidler 6 (21’ st. Salcedo 5,5), Cheddira. (Frattali, Dorval, Terranova, Zuzek, Gigliotti, Mazzotta, Benedetti, Cangiano). All. Mignani.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli 6,5, Diakite 6, Mantovani 6, Sorensen 6, Corrado 5,5 (1’ st. Martella 6); Palumbo 6, Di Tacchio 6, Cassata 6 (26’ st. Agazzi 6); Partipilo 5 (16’ st. Pettinari 5,5), Moro 5 (16’ st. Falletti 6); Favilli 5,5 (38’ st. Donnarumma s.v.). (Krapikas, Bogdan, Celli, Defendi, Ghiringhelli, Paghera, Proietti). All. Lucarelli (squalificato, in panchina Vanigli).

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Note: Ammoniti: Maiello, Maita, Di Cesare (B), Di Tacchio (T). Spettatori 38.000 (31.149 paganti, 7.651 abbonati, 12 ospiti).

0-0 e mille rimpianti per un ottimo Bari nell’anticipo dell’11esima giornata di B. I biancorossi non riescono a battere la Ternana nello spettacolo del San Nicola che registra il record assoluto di presenze della serie B, con 38mila presenze. Proprio la spinta incessante di un pubblico straordinario, spinge i Galletti al massimo sforzo fin dal primo tempo. I Galetti troverebbero anche il gol con Schiedler, ma il Var annulla per millimetrico fuorigioco dell’attaccante francese. Che si procura un altro paio di chance, sventate da Iannarilli o dai difensori umbri. La Ternana praticamente non esce dal guscio, ma gli assalti tambureggianti dei padroni di casa non vanno a buon fine. Pur calando un po' i ritmi nella ripresa, è ancora la formazione di Michele Mignani ad avere le opportunità migliori: Cheddira sprigiona la sua potenza, arriva solo davanti al portiere, ma si fa ipnotizzare da Iannarilli, quindi ancora la punta italo-marocchina serve Botta che dall’interno dell’area colpisce la traversa a colpo sicuro. Stavolta sul piano della prestazione, ai pugliesi si può rimproverare poco. La Ternana raccoglie un punto insperato e resta terza a quota 20, in vantaggio di un punto proprio sui biancorossi che si isolano al quarto posto. In attesa che si vada in scena il resto del programma di serie B.

© Riproduzione riservata