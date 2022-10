Bari e Ternana a confronto: una supersfida con il pubblico delle grandi occasioni

Un altro bagno di folla per il Bari. Le tre sconfitte consecutive che hanno colpito i biancorossi non arrestano minimamente la passione di una tifoseria sempre più sorprendente. Alla serata di ieri, i biglietti venduti per la sfida di domani contro la Ternana superavano quota 15mila: contando i 7.651 abbonati, le 25mila presenze sono davvero ad un passo. Ma il numero è destinato a salire ulteriormente: negli ultimi tre giorni, i tagliandi staccati sono circa 5mila al giorno. Proseguendo su tale media, si dovrebbe nuovamente arrivare oltre le 30mila presenze, replicando il dato registrato nell’ultimo match interno, contro l’Ascoli. Resterebbe, inoltre, ben in vista il record assoluto stagionale, sancito con i 35.377 spettatori dello scorso 19 agosto, in Bari-Palermo. Insomma, la sfida più avvincente dell’11esimo turno di serie B avrà una cornice davvero straordinaria.

Un solo punto separa gli umbri dai pugliesi in classifica. La Ternana è terza a quota 19 (a due lunghezze dalla coppia di vetta formata da Frosinone e Genoa), per effetto di sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Inseguono i Galletti a 18 (insieme alla Reggina), con cinque successi, tre pari e due ko, giunti proprio negli ultimi due turni, dopo otto giornate di imbattibilità. Anche gli indici della differenza reti sono davvero simili tra le due formazioni: malgrado 180’ di digiuno, l’attacco pugliese con 18 reti resta il secondo della cadetteria (un gol in più conta la Reggina), ma quello delle Fere è il terzo con 17 centri realizzati. Situazione simile riguarda le difese: 12 gol subiti per la truppa di Michele Mignani, 13 per quella di Cristiano Lucarelli (che per squalifica non potrà andare in panchina).

Mattatore biancorosso è Walid Cheddira che con otto marcature è il re dei bomber di B, seguito dal compagno Mirco Antenucci, a quota cinque. Il capocannoniere della Ternana, invece, è Andrea Favilli, autore di quattro bersagli. Il Bari cerca un’accelerata al San Nicola: fin qui sono state appena quattro le gare disputate nello stadio di casa che ha portato in dote una sola vittoria, due pareggi ed una sconfitta, per un totale di cinque punti. Attenzione al rendimento esterno della Ternana che non conosce mezze misure: dopo aver perso ad Ascoli e Modena, gli umbri hanno infilato una serie di tre affermazioni esterne di fila, regolando nell’ordine Parma, Cittadella e Benevento.

