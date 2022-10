Verso Bari-Ternana: tra i biancorossi squalificato Bellomo, umbri senza Lucarelli

Nell’anticipo di venerdì contro la Ternana, il Bari dovrà rinunciare a Nicola Bellomo: il giudice sportivo ha emesso la prevedibile sanzione che, in seguito all’espulsione rimediata sabato scorso a Frosinone per giovo violento, comporterà una giornata di squalifica al fantasista barese. Dunque, per una volta l’ormai canonico ballottaggio tra il 31enne barese e Ruben Botta non andrà in scena. Sulla carta, il 32enne argentino avrà la strada spianata per una maglia da titolare. Ora, toccherà a lui: ha un’occasione unica per cambiare il corso di un torneo fin qui in sordina. Il tecnico Michele Mignani si ritroverà anche con Michael Folorunsho in diffida (il 24enne centrocampista è giunto alla quarta ammonizione). Torna, però, disponibile Valerio Di Cesare che ha scontato la doppia squalifica (prima in Coppa, poi in campionato) che lo ha escluso la scorsa settimana. Il capitano, tuttavia, dovrà guardarsi dalla concorrenza di Zuzek, apparso in continua crescita: il 39enne romano, il 24enne sloveno e Vicari appaiono in ballo per le due maglie da difensori centrali. Sembrano maturi anche i tempi per rivedere Raffaele Maiello che ha superato una lieve lesione muscolare: senza il 31enne regista, i Galletti hanno incassato i tre stop di fila degli ultimi otto giorni. Out, invece, Damir Ceter: sebbene l’infortunio muscolare riportato dall’attaccante colombiano non sia di elevata entità, il suo recupero non sembra brevissimo. Dati i ripetuti intoppi fisici in cui incorre la 24enne punta, lo staff medico potrà riproporlo solo quando sarà perfettamente guarito. Sul fronte della Ternana, mancherà il tecnico Cristiano Lucarelli, squalificato in seguito all’espulsione per doppia ammonizione rimediata nell’ultimo turno.

