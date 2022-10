Bari, altri mille tifosi: polverizzati altri record di pubblico

E ora sono già due le squadre di serie B a sancire un primato di pubblico grazie all'"invasione" biancorossa. Già al San Nicola, il Bari detiene il primato generale di spettatori (108.998, media di 27.250 in quattro gare), nonché i due match più visti della B (Bari-Palermo con 35.377 presenze, Bari-Ascoli 31.582) e tre gare oltre quota 20mila tifosi. Ma i numeri in trasferta non sono da meno: il Venezia prima e il Frosinone adesso hanno centrato proprio contro i biancorossi il loro primato di presenze stagionale, grazie al mini esodo di oltre mille baresi sia in Veneto, sia in Ciociaria. Una grande soddisfazione per un pubblico che si sta confermando l'ottavo in assoluto in tutta Italia. Ma ora già scatta la corsa a nuovi primati. Venerdì, infatti, i Galletti tornano al San Nicola, per un’altra sfida di altissima quota, contro la Ternana avanti di appena un punto in classifica. L’occasione sarebbe propizia per arricchire numeri già straordinari. La domanda è: prevarrà la voglia di esserci o peseranno gli tre ultimi stop consecutivi, tra campionato e Coppa Italia? La società, dal canto suo, sta valutando se allestire una serata a tema “Halloween”, dato il periodo. Un incentivo in più per portare i tifosi allo stadio.

© Riproduzione riservata