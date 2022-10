Un Foggia da sballo nella ripresa, rifila il 3-1 alla Fidelis Andria

Foggia-Fidelis Andria 3-1

Reti: 31′ Candellori (FA), 47′ Rizzo (Fg), 53′ Nicolao (Fg), 64′ Petermann (Fg),

FOGGIA: Nobile, Rizzo, Malomo (dal 45′ Di Pasquale), Ogunseye (dal 65′ Tonin), D’Ursi, Sciacca, Petermann (dal 70′ Odjer), Frigerio, Di Noia, Costa (dal 70′ Garattoni), Nicolao. A disp.: Illuzzi, Dalmasso, Garattoni, Schenetti, Chierico, Peralta, Leo, Peschetola, Iacoponi. Allenatore Fabio Gallo.

FIDELIS ANDRIA: Zamarion, Hadziosmanovic (dall’81’ Orfei), Mariani, Arrigoni (dal 72′ Sipos), Urso, Candellori, Dalmazzi, Fabriani, Milillo, Paolini (dal 90′ Persichini), Bolsius. A disp.: Vandelli, Graziani, Pinelli, Mercurio, Delvino, Ciotti, Djibril, Zenelaj, Pavone, Alba, Tulli. Allenatore Mirko Cudini.

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

NOTE: Ammoniti: 36′ Rizzo (Fg), 39′ Urso (FA), 45+2′ Milillo (FA), 69′ Candellori (FA). Angoli 4-2 per il Foggia

Un tempo ciscuno, ma nella ripresa il Foggia ha messo il turbo. Prima frazione di gioco con la Fidelis Andria pimpante: gli ospiti passano in vantaggio al 31' con Candellori che approfitta di una scivolata di Malomo in area e infila Nobile da due passi. Nella ripresa in 19' il Foggia realizza le tre reti: al 47' Rizzo che di piatto al centro dell’area infila Zamarion sfruttando un cross da angolo di Costa, poi il raddoppio con Nicolao che da due passi gonfia la rete. Il tris poco dopo al 64′ D’Ursi dalla destra palla a Petermann che indovina il sette alla destra di Zamarion. Notte fonda in casa della Fidelis Andria, per il Foggia terzo risultato positivo con due successi ed un pari sotto la guida del nuovo tecnico Gallo.

