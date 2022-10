Giornata nera del Bari che perde nel recupero con il Frosinone. Rosso a Bellomo per gioco violento

Frosinone-Bari 1-0

Marcatori: 47’ st. Borrelli (F).

Frosinone (4-2-3-1): Turati 6, Monterisi 6,5, Lucioni 6,5, Ravanelli 6, Cotali 6 (1’ st. Frabotta 6,5); Mazzitelli 6 (1’ st. Boloca 6), Kone 7; Rohden 6, Garritano 6 (32’ s. Borrelli 7), Caso 6 (1’ st. Insigne 5,5); Moro 5,5 (18’ st. Mulattieri 5,5). (Loria, Szyminski, Bocic, Lulic, Ciervo, Kalaj, Oliveri, Traore). All. Grosso.

Bari (4-3-1-2): Caprile 6, Pucino 6, Zuzek 6, Vicari 5,5, Ricci (25’ st. Mazzotta 6); Bendetti 6 (25’ Cangiano 6), Maita 6, Folorunsho 6,5; Bellomo 4; Antenucci 6 (32’ Mallamo 6, 44’ st. D’Errico s.v.), Cheddira 6. (Frattali, Dorval, Terranova, Bosisio, Botta, Galano, Salcedo, Scheidler). All. Mignani.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Note: Espulsi: Bellomo (B), al 20’ per gioco violento. Ammoniti: Folorunsho, Mallamo, Ricci (B), Mazzitelli, Moro, Frabotta, Rohden, Borrelli (F). Spettatori 11.239 (2929 abbonati, 1.023 ospiti).

Il Frosinone vola, il Bari crolla proprio all’ultimo respiro. Il match d’alta classifica di serie B si conclude con la vittoria per 1-0 dei ciociari, provvisoriamente in testa alla B, in attesa che si completi il programma della cadetteria. Due episodi decidono la sfida: l’espulsione del biancorosso Bellomo dopo soli venti minuti e la rete decisiva di Borrelli al 92’. In mezzo, è una sfida tirata, sempre in bilico, viva sul piano agonistico. Parte meglio il Frosinone che mette i biancorossi in difficoltà con un ritmo molto alto: i padroni di casa reclamano anche un rigore su dubbio intervento di Zuzek su Moro. I pugliesi, poi, cominciano a mettere il naso fuori e si rende pericoloso in ripartenza: Cheddira semina il panico in ripartenza, ma Turati evita il peggio. Al 20’ Bellomo alza troppo la gamba su Lucioni: l’arbitro estrae il giallo, ma il Var lo richiama alla review ed arriva un’espulsione forse severa. La gara dei Galletti diventa in sofferenza: nella ripresa le ripartenze sono quasi inesistenti, ma anche il Frosinone non crea grandi occasioni. Caprile solo in un paio di circostanze deve intervenire. I ciociari, però, insistono fino in fondo: all’ennesimo cross, Borrelli va su in altissimo e incrocia di testa in modo perfetto. Vince il Frosinone e vola in testa. Il Bari incassa il secondo ko di fila, ma resta al quarto posto, insieme alla Reggina.

