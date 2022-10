Frosinone-Bari, le probabili formazioni

Tutto pronto per Frosinone-Bari, match clou della decima giornata del campionato di serie B, in programma alle 14. Ciociari e pugliesi sono appaiati al secondo posto in classifica (insieme a Reggina e Genoa) a quota 19 punti, ad una sola lunghezza dalla Ternana capolista. Tra i biancorossi, in tre non saranno della gara: lo squalificato Di Cesare, l’infortunato Maiello, nonché Ceter che si è fermato per un risentimento al flessore. Secondo il modulo 4-3-1-2, molti saranno i cambiamenti rispetto alla formazione proposta mercoledì scorso a Parma. Scontato il ritorno di Caprile in porta, Pucino sulla corsia destra di difesa (con Ricci confermato a sinistra e Vicari al centro), Folorunsho da mezzala sinistra, Antenucci e Cheddira in attacco. Gli interrogativi da risolvere riguardano un posto da centrale difensivo, due a centrocampo, nonché il trequartista. In retroguardia, sono in ballottaggio Terranova e Zuzek: appare favorito il primo che, peraltro, è stato completamente risparmiato in Coppa Italia. Attenzione, però, alla candidatura dello sloveno: la sua prestazione al Tardini ha convinto Mignani. Pertanto, non è escluso che si scelga di dargli continuità di impiego. Più complicato il rebus a centrocampo: Maita ci sarà, mentre l’altra maglia balla tra Mallamo e Benedetti. Potrebbe spuntarla il primo, più avvezzo a corsa e dinamismo, rispetto al 22enne prelevato dalla Sampdoria, meno esplosivo, ma più strutturato sul piano fisico. Da stabilire, però, anche le posizioni. Finora, in assenza di Maiello, è puntualmente andato Maita in cabina di regia ed è probabile che tale soluzione sarà adottata anche contro il Frosinone. Tuttavia, anche Mallamo e Benedetti stanno provando sempre più spesso la posizione di centrali puri: Mignani considera anche loro come eventuali “play” e se scegliesse una simile soluzione, Maita tornerebbe negli abituali panni di mezzala destra. Sulla trequarti, infine, Bellomo è in netto vantaggio su Botta. L’ondata biancorossa invaderà anche Frosinone. Il settore ospiti dello stadio Stirpe è andato “sold out”: i 1.024 biglietti a disposizione dei tifosi del Bari sono stati esauriti in poche ore. Un’altra incredibile manifestazione d’affetto, quindi, accompagnerà la formazione di Michele Mignani che, oltre i numeri da top team registrati al San Nicola, sta godendo di un supporto da record anche in trasferta.

Le probabili formazioni:

Frosinone (4-2-3-1): 22 Turati, 30 Monterisi, 5 Lucioni, 25 Szyminski, 29 Cotali; 36 Mazzitelli, 4 Kone; 7 Rohden, 16 Garritano, 10 Caso; 24 Moro. A disp: 1 Loria, 19 Bocic, 11 Boloca, 8 Lulic, 90 Borrelli, 21 Ciervo, 99 Frabotta, 23 Kalaj, 9 Mulattieri, 41 Oliveri, 20 Ravanelli, 17 Traore. All. Grosso.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Sampirisi, Oyono.

Bari (4-3-1-2): 18 Caprile, 25 Pucino, 20 Terranova, 23 Vicari, 31 Ricci; 99 Mallamo, 4 Maita, 90 Folorunsho; 63 Bellomo; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A disp: 1 Frattali, 93 Dorval, 21 Zuzek, 44 Bosisio, 27 Mazzotta, 80 Bendetti, 9 D’Errico, 10 Botta, 74 Cangiano, 19 Galano, 14 Salcedo, 26 Scheidler. All. Mignani.

Squalificati: Di Cesare (1).

Indisponibili: Maiello, Ceter.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Tv: diretta Sky Calcio, Dazn, Helbiz Live.

