L'avventura di Coppa del Bari si infrange sul muro del Parma

Parma 1

Bari 0

Marcatori: 29’ Benedyczak

Parma (4-2-3-1): Corvi, Del Prato, Balogh, Circati, Ansaldi (1’ st. Oostrewolde); Sohm, Juric; Coulibaly (16’ st. Hainaut), Bonny (1’ st. Vazquez), Benedyczak (30’ st. Estevez; Charpentier (1’ st. Sits). (Borriello, Maliszewski, Osorio, Valenti, Zagaritis, Buayi-Kiala, Tutino, Inglese). All. Pecchia.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo, Maita (16’ st. Benedetti), D’Errico (21’ st. Cangiano); Botta (30’ st. Galano); Scheidler (16’ st. Cheddira), Salcedo (21’ st. Ceter). (Caprile, Polverino, Terranova, Bosisio, Gigliotti, Mazzotta, Bellomo). All. Mignani.

Arbitro: Serra di Torino.

Note: Ammoniti: Vicari, Botta (B). 4.690 spettatori, 910 ospiti.

L'avventura di Coppa Italia del Bari finisce ai sedicesimi di finale. Allo stadio Tardini si impone il Parma per 1-0. Decide il gol alla mezz'ora di Benedyczak alla mezz'ora del primo tempo. È l'episodio decisivo di una partita nel complesso equilibrata: meglio il Parma nella prima frazione che comanda per larghi tratti con un pressing efficace e l'abilità di non far ripartire mai i biancorossi. Molti i cross in area effettuati dagli Emiliani: è proprio su un'azione così concertata è arrivata la rete dell'attaccante polacco. Malgrado le difficoltà Il Bari ha comunque costruito diverse occasioni da rete: una con Scheidler nel primo tempo, tre nella ripresa con Salcedo, Ceter e Vicari, ma il portiere ducale Corvi è stato superlativo. I pugliesi nel complesso avrebbero meritato almeno il prolungamento ai tempi supplementari. Sfuma invece l'opportunità per i galletti di sfidare l'Inter agli ottavi a San Siro. Ma ora il campionato chiama: già sabato la formazione di Michele Mignani deve tentare di rialzarsi nella trasferta di Frosinone.

