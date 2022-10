Bari, mirino sul Parma in Coppa Italia: chi passa pesca l’Inter

Partita secca, con vista sull’Inter. Parma-Bari è uno degli otto match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia: si gioca in gara unica, con il fattore campo a favore dei ducali che lo scorso anno erano in serie B e vantano un ranking superiore a quello dei Galletti, provenienti dalla C. in caso di parità al 90’, si prosegue con tempi supplementari e calci di rigore. La competizione consente di ampliare il numero dei calciatori in lista per il match: sono 25 rispetto ai 23 consentiti in serie B. Al turno successivo, entreranno in scena le otto teste di serie che sono giunte ai primi otto posti della scorsa serie A. Chi si aggiudicherà il match del Tardini, quindi, sfiderà l’Inter, al Meazza, nel prossimo gennaio (ancora in partita unica: data da stabilire dal 10 al 12). Il Bari partecipa per la 64esima volta alla Coppa Italia: il massimo risultato è la semifinale, raggiunta per tre volte (1940, 1963, 1984). I Galletti incrociano il Parma in Coppa Italia addirittura per la settima volta: nei sei precedenti, si contano tre vittorie degli emiliani, due pareggi ed un solo successo pugliese che risale proprio all’ultimo confronto tra le due squadre, avvenuto il 6 agosto 2017 (al secondo turno della competizione), al San Nicola, e risolto da una doppietta di Galano che ribaltò l’iniziale vantaggio di Calaiò. I biancorossi, invece, non hanno mai espugnato il Tardini in Coppa, raccogliendo due pareggi (nel 1987 e nel ’98, entrambi per 0-0) ed una sconfitta (1-2 nel 1997). Le due formazioni si sono già incontrate in campionato, alla prima giornata, lo scorso 12 agosto. Finì 2-2 con gol di Man per gli emiliani, pareggio biancorosso su rigore di Antenucci e provvisorio vantaggio pugliese firmato Folorunsho e rete definitiva per il 2-2 ad opera di Mihaila. Dopo due mesi, la nuova sfida.

