Il Lecce questa sera cerca punti in casa contro la Fiorentina. Le probabili formazioni

Servono i tre punti oltre alle belle prestazioni. Ed allora questa sera (ore 20,45) il Lecce riceve al Via del Mare la Fiorentina. Gli ospiti, a quota 9 punti, 2 in più del Lecce. Nelle fila dei salentini mister Baroni deve ovviare all'assenza per squalifica di Hjulmand, si candida Blin a centrocampo dove torna arruolabile Bistrovic. Avanti Strefezza e Banda ai lati di Ceesay. Difesa diretta da Umtiti e Baschirotto, terzini si sistemeranno Gendrey e Pezzella. Nella Viola non convocati Gollini, Maleh e Ranieri oltre l'infortunato Sottil condizionato dal mal di schiena. Recuperato Martinez Quarta. Mancherà di certo Amrabat causa squalifica.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Blin, Askildsen, Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Kouamé, Jovic, Gonzalez. All. Italiano

