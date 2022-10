Bari, settimana intensa: mercoledì la Coppa Italia, sabato il Frosinone, ma Di cesare e Maiello sono out

Non c’è tempo per riposare. Dopo lo stop di sabato scorso contro l’Ascoli, Il Bari è già tornato ad allenarsi per preparare la seconda sfida in otto intensi giorni. Si comincia con il confronto di Coppa Italia, in programma mercoledì con il Parma. Si gioca alle 18 al Tardini, in gara secca (diretta su Italia Uno): in caso di pareggio al 90’, si prosegue con tempi supplementari e calci di rigore. La posta in palio è di prestigio: lo sbarco agli ottavi di finale mette sul piatto una sfida da mille e una notte a San Siro contro l’Inter. Nel capoluogo pugliese si sogna ad occhi aperti un esodo in massa a Milano, nel gennaio 2023.

La tappa in uno degli stadi più iconici del calcio italiano manca per i sostenitori del Galletto da addirittura 12 anni. Dunque, le motivazioni per il gruppo di Michele Mignani sono altissime. Il tecnico genovese, però, dovrà fare i conti con alcune assenze. Ieri, è arrivato il responso sulle condizioni di Raffaele Maiello che ha dato forfait proprio nell’immediato pre partita contro l’Ascoli. Il 31enne centrocampista si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al muscolo semitendinoso della coscia destra. Un problema, nel complesso, di lieve entità che, però, escluderà il regista sia dal match di Coppa, sia dalla trasferta di sabato (alle 14) a Frosinone (sarebbe stato tra gli ex di turno).

Maiello sarà rivalutato la prossima settimana, nella speranza di recuperarlo per l’anticipo del ottobre al San Nicola contro la Ternana. Doppia assenza anche per il capitano Valerio Di Cesare che, già squalificato per i sedicesimi di finale (era stato ammonito sia con il Padova al primo turno, sia con il Verona al secondo, mentre Bellomo è il solo diffidato), sarà fermato per un turno anche in campionato poiché, sotto diffida, ha rimediato il quinto cartellino giallo contro l’Ascoli.

