Bari, con l’Ascoli vince il pubblico: superati i 100mila spettatori da inizio stagione

Il Bari ha perso l’imbattibilità stagionale contro l’Ascoli. Eppure, la sfida con i marchigiani ha un vincitore assoluto: il pubblico del San Nicola. Davvero straordinario lo spettacolo sugli spalti dello stadio barese, affollato da 31.582 spettatori: un dato ancora una volta di categoria superiore per l’impagabile tifoseria biancorossa. I numeri sono strabilianti: in quattro gare in casa, l’impianto barese ha registrato 109.038 presenze, le più alte del campionato. Infranta, quindi, quota 100mila spettatori. A parità di gare disputate tra le mura amiche, è stato superato persino il Genoa che ne conta 96.965, nonostante il club ligure parta da una base di abbonati (oltre 21mila) molto superiore a quella pugliese (7.651). Altra nota di rilievo riguarda il podio dei match più visti dal vivo in questo primo scorcio del campionato 2022-23: al primo posto, resta Bari-Palermo con 35.377 presenze, al secondo balza proprio Bari-Ascoli, mentre al terzo resiste Genoa-Cagliari con 26.942. Dunque, Bari occupa i primi due posti nella classifica di pubblico sulle singole gare. E attenzione, perché al quarto posto c’è Bari-Brescia con 23.936 spettatori. Se poi si considerano pure le trasferte, i sostenitori dei Galletti sono stati puntualmente i più presenti nei viaggi fin qui affrontati (Parma, Perugia, Cosenza, Cagliari e Venezia). Insomma, un dominio assoluto di passione. Un patrimonio d’amore che il Bari dovrà tenersi stretto ripartendo immediatamente.

© Riproduzione riservata