Testa coda oggi in Foggia-Crotone. Per i rossoneri potrebbe essere l'ultima chiamata

Per l’ottava giornata del campionato di Serie C Girone C, il Foggia affronterà domani alle ore 14:30 il Crotone sul campo dello Stadio Pino Zaccheria. Il Foggia è diciannovesimo in classifica con 4 punti, con uno score di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte nelle gare finora giocate, 3 le reti realizzate e 14 quelle subite, mentre il Crotone è al secondo posto con 19 punti, con uno score di 6 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, 12 le reti realizzate e 3 quelle subite. Nel Foggia salteranno la gara gli squalificati Di Pasquale e Costa. Torna a disposizione Malomo che ha scontato il turno di squalifica. Nel Crotone saranno tutti a disposizione del tecnico Lerda tranne l’infortunato Schirò. La formazione che potrebbe domani scendere in campo è la seguente: in porta Branduani, nella difesa a quattro Calapai, Cuomo, Golemic e Giron, a centrocampo Tribuzzi, Petriccione e Awua, in attacco Chiricò, Gómez e Kargbo.

Probabili formazioni

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Garattoni, Malomo, Sciacca, Rizzo; Odjer, Petermann, Di Noia; Peralta; Ogunseye, Vuthaj.

A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Papazov, Leo, Nicolao, Chierico, Frigerio, Iacoponi, Peschetola, Schenetti, Tonin, D’Ursi.

Allenatore: Fabio Gallo.

CROTONE (4-3-3): Branduani; Calapai, Cuomo, Golemic, Giron; Tribuzzi, Petriccione, Awua; Chiricò, Gómez, Kargbo.

A disposizione: Dini, Gattuso, Bove, Papini, Mogos, Vitale, Carraro, Crialese, Giannotti, Bernardotto, Panico, Rojas, Pannitteri, Tumminello. Allenatore: Franco Lerda.

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como.

