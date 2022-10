Prima sconfitta del Bari con l'Ascoli (0-2). I "galletti" cedono la testa della classifica

Bari-Ascoli 0-2

Marcatori: 33' st. Simic (A), 44' Dionisi (A).

Bari (4-3-1-2): Caprile 6, Pucino 5,5, Di Cesare 5,5 (14' st. Terranova 5,5), Vicari 5, Ricci 5,5; Benedetti 5,5 (31' st. D'Errico s.v.), Maita 6, Folorunsho 5,5; Bellomo 5,5 (1' st. Salcedo 5,5); Antenucci 5,5 (14' st. Botta 5,5), Cheddira 5,5 (21' st. Ceter 5,5). (Frattali, Dorval, Zuzek, Mazzotta, Mallamo, Cangiano, Scheidler). All. Mignani.

Ascoli (3-5-2): Guarna 6, Simic 7, Botteghin 6,5, Quaranta 6,5; Donati 6 (15' st. Adjapong 6), Collocolo 6, Eramo 6 (43' st. Fontana s.v.), Giovane 6 (1' st. Caligara 6), Falasco 6; Dionisi 7,5, Gondo 5,5 (24' st. Lungoyi 6). (Baumann, Bolletta, Giordano, Tavcar, Franzolini, Bidaoui, Mendes, Palazzino). All. Bucchi.

Arbitro: Rutella di Enna.

Note: Espulsi: 47' st. Gondo (A) per proteste. Ammoniti: Di Cesare, Folorunsho, Benedetti, D'Errico (B), Giovane, Quaranta, Dionisi, Gondo (A). Spettatori 31.582 (7.651 abbonati, 204 ospiti).

© Riproduzione riservata