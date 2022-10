Il Foggia rinasce ai danni del Crotone che subisce la prima sconfitta

Foggia-Crotone 1 - 0

Rete: al 50′ Vuthaj

Foggia (3-5-2): Nobile; Garattoni, Malomo, Sciacca, Rizzo; Frigerio, Petermann, Di Noia (75′ Chierico); Nicolao, Vuthaj (85′ Tonin), D’Ursi. A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Schenetti, Chierico, Ogunseye, Peralta, Papazov, Leo, Peschetola, Iacoponi, Odjer, Tonin

Allenatore: Gallo

Crotone (4-3-3): Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (83′ Crialese); Petriccione, Carraro (26′ Awua), Tribuzzi (73′ Vitale); Chiricò, Gomez (73′ Tumminello), Kargbo. A disposizione: Dini, Gattuso, Bove, Giannotti, Bernardotto, Vitale, Mogos, Papini, Rojas, Crialese, Panico, Pannitteri, Awua, Tumminello. Allenatore: Lerda

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como

Note: Giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: 8′ Cuomo (C), 12′ Frigerio (F), 13′ Tribuzzi (C), 19′ Di Noia (F), 39′ Petriccione (C), 43′ Malomo (F), 64′ Nobile (F)

Il Foggia rinasce, il Crotone subisce la prima sconfitta stagionale. Bella partita tra due squadre che hanno cercato dal primo all'ultimo minuto la via della rete. Partita vivace nella prima frazione di gioco, ma le difese non si lasciano superare. La rete dei rossoneri al 50′ con il Foggia che passa in vantaggio con Vuthaj che, lanciato a rete da D’Ursi, supera in uscita Branduani. Una vittoria, per i pugliesi, che permette di risalire in classifica ma tre punti che fanno sicuramente morale in uno Zaccheria che ha salutato il successo con scrosci di applausi. Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Lerda che hanno cercato in tutti i modi di pervenire almeno al pareggio.

