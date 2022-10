Bari-Ascoli, le probabili formazioni

Tutto pronto per Bari-Ascoli, match valido per la nona giornata di serie B. I biancorossi, in testa al campionato con 18 punti (in coabitazione con la Reggina) e ancora imbattuti, cercheranno il quinto successo consecutivo per prolungare un momento davvero magico. L’Ascoli viaggia a centro classifica con nove punti, ma cercherà di uscire da una crisi che nelle ultime cinque giornate ha prodotto appena due pareggi, con tre sconfitte. Non dovrebbero esserci novità particolari di formazione tra i biancorossi che vanno verso la conferma dell’undici schierato sabato scorso a Venezia. Non ci sono assenze per Michele Mignani che non ha convocato Bosisio, Gigliotti e Galano. Secondo il 4-3-1-2, Caprile sarà il portiere, Pucino e Ricci i terzini, Di Cesare e Vicari i difensori centrali. A centrocampo, Maita, maiello e Folorunsho, con Bellomo favorito su Botta nel ruolo di trequartista. In attacco, i tandem Antenucci-Cheddira. Molti, invece, i dubbi nell’Ascoli che deve rinunciare allo squalificato Bellusci, nonché agli infortunati Leali, Salvi, Buchel, Ciciretti, Falzerano e Gnahorè. Pubblico delle grandi occasioni al San Nicola: tra abbonati e biglietti venduti, sono già oltre 25mila le presenze assicurate, ma quota 30mila è alla portata.

Le probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): 18 Caprile, 25 Pucino, 6 Di Cesare, 23 Vicari, 31 Ricci; 4 Maita, 17 Maiello, 90 Folorunsho; 63 Bellomo; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A Disp: 1 Frattali, 93 Dorval, 20 Terranova, 21 Zuzek, 27 Mazzotta, 99 Mallamo, 80 Benedetti, 9 D’Errico, 74 Cangiano, 14 Salcedo, 30 Ceter, 26 Scheidler). All. Mignani.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Nessuno.

Ascoli (3-5-2): 13 Guarna, 4 Simic, 33 Botteghin, 5 Quaranta; 17 Adjapong, 18 Collocolo, 27 Eramo, 8 Caligara, 54 Falasco; 9 Dionisi, 15 Gondo. A Disp: 46 Baumann, 12 Bolletta, 20 Donati, 21 Giordano, 44 Tavcar, 99 Fontana, 36 Franzolini, 32 Giovane, 26 Bidaoui, 7 Lungoyi, 90 Mendes, 29 Palazzino. All. Bucchi.

Squalificati: Bellusci (1).

Indisponibili: Buchel, Ciciretti, Falzerano, Gnahorè, Leali, Salvi.

Arbitro: Rutella di Enna.

Tv: Diretta su Sky Calcio, Dazn, Helbiz Live.

