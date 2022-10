Il Bari attende l'Ascoli: numeri a confronto

Il Bari vuole prolungare il suo momento magico e restare in vetta alla serie B. Sabato 15 ottobre alle 16,15 i biancorossi giocheranno contro l’Ascoli al San Nicola per la nona giornata del campionato di serie B. I Galletti restano l’unica squadra imbattuta della cadetteria: 18 i punti in classifica (come la Reggina che condivide con i pugliesi il primo posto), conquistati grazie a cinque vittorie e tre pareggi. La formazione di Michele Mignani è reduce da quattro vittorie consecutive, vanta con 18 gol il migliore attacco della categoria, nonché il capocannoniere del torneo: Walid Cheddira, a quota otto reti. I numeri del Bari sono straordinari fuori casa, ma al San Nicola i punti raccolti sono cinque in tre incontri: due pareggi e la roboante affermazione nell’ultimo match casalingo, per 6-2 contro il Brescia. Momento complicato, invece, per l’Ascoli, undicesimo in classifica con nove punti (insieme a Benevento, Spal e Cittadella): due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte lo score dei marchigiani che, però, non centrano l’intera posta da sei giornate, nelle quali sono arrivati soltanto tre punti complessivi (per altrettanti pari, con tre ko). La squadra bianconera in assoluto ha giocato meno in trasferta tra le venti compagini della B: appena tre volte, rimediando, un successo, un pareggio ed una sconfitta. Al San Nicola previsto ancora una volta pubblico straordinario: tra abbonati e biglietti venduti sono già certi oltre 22mila spettatori.

