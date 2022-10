Bari, un altro “nazionale”? L’Algeria Under 23 punta Dorval

Non solo Walid Cheddira ed Elia Caprile. Il Bari potrebbe trovarsi presto con altri calciatori nel mirino delle rispettive nazionali. Il caso contingente riguarda Mehdi Dorval. Il 21enne terzino è stato, infatti, inserito tra ni convocati della selezione algerina under 23, impegnata nel percorso di qualificazione alla Coppa d’Africa under 23. Il giovane laterale è nato a Parigi, ma da famiglia originaria della nazione nordafricana, pertanto è in possesso del doppio passaporto (francese e algerino). Gli impegni per cui è stato selezionato sarebbero imminenti: l’Algeria Under 23, infatti, dovrebbe affrontare i pari età della Repubblica Democratica del Congo in un doppio confronto in programma il 23 ed il 29 ottobre. Un’eventuale partecipazione di Dorval alle due gare, comporterebbe la sua assenza con i biancorossi per due match: la trasferta di Frosinone del 22 e la gara casalinga del 28 con la Ternana. Il club pugliese starebbe, quindi, riflettendo sul da farsi: le normative in materia non costringerebbero il Bari a consegnarlo alla nazionale algerina, poiché la competizione non rientra tra quelle inserite nelle finestre previste dalla Fifa per il rilascio obbligatorio dei tesserati. Scontato, tuttavia, che se arrivasse il via libera dai galletti, il ragazzo avrebbe grandi possibilità di partecipare anche alla fase finale della competizione che si terrà il prossimo giugno, in Marocco. Una decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore.

