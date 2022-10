Bari, già superata quota 12mila per il match con l’Ascoli: si punta almeno a 25mila. Di Cesare in diffida

Comincia ad infiammarsi la prevendita per Bari-Ascoli, match in programma sabato alle 16,15 al San Nicola. Alla serata di ieri, i tagliandi staccati superavano già quota 5mila: in più, vanno considerati i 7.651 abbonati. Entro la giornata di oggi, si potrebbero già superare ampiamente le 15mila presenze assicurate. Ma, come sempre accade, una stima attendibile si avrà soltanto a ridosso della gara. L’impressione è che si possa tranquillamente arrivare ad una quota simile a quella registrata nell’ultimo match interno: ovvero, i quasi 25mila spettatori registrati lo scorso 1 ottobre. Ma non è impossibile sfidare il record assoluto di pubblico relativo alla serie B, sancito proprio al San Nicola con i 35.377 spettatori di Bari-Palermo. Tutti a disposizione per il tecnico Michele Mignani. Entra in diffida, però, il capitano Valerio Di Cesare, giunto alla quarta ammonizione: un nuovo giallo, comporterebbe una giornata di squalifica. Nell’Ascoli, invece, mancherà il difensore Bellusci, fermato per un turno dal giudice sportivo. Tra i bianconeri, però, le assenze potrebbero aumentare: oltre l’infortunato Leali, sono in dubbio pure Salvi e Ciciretti.

