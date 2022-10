Imbattuto, inarrestabile in trasferta e con il migliore attacco: i numeri da capolista del Bari

Otto giornate e lo “zero” alla voce sconfitte continua a brillare: unica formazione imbattuta in cadetteria. I numeri del Bari giustificano in pieno il primato in B, sebbene a braccetto con la Reggina. Salgono a cinque le vittorie, come Ternana, Brescia e Frosinone: soltanto la Reggina, coinquilina in vetta, ne conta una in più. Nelle prime posizioni, in effetti, la classifica resta corta: Ternana e Brescia inseguono a due lunghezze di distanza, Frosinone e Genoa a tre. Tuttavia, il vantaggio su una big come il Parma è ora di cinque punti, quello sul nono posto (il primo che non qualifica ai playoff, dove si trova una corazzata come il Cagliari) di sette e se si guarda la zona playout, il margine arriva addirittura a dieci punti. Se l’obiettivo dichiarato era la salvezza da raggiungere il prima possibile, è stata scavata una voragine che dovrebbe quantomeno scacciare i brutti pensieri.

L’ultimo stop fuori casa risale al 6 novembre 2021, con l’1-0 incassato dalla Juve Stabia. Poi, è cominciata un’incredibile serie costellata (considerando lo scorso campionato in C, la Supercoppa di C e l’attuale torneo di B) da dodici vittorie e sette pareggi. Record assoluto quanto stabilito a Venezia: mai, nei suoi 114 anni di storia, il Bari aveva inanellato in B una striscia con quattro successi (peraltro consecutivi) in cinque viaggi. Nella classifica relativa alle gare esterne, i Galletti conducono con 13 punti, ben quattro di vantaggio sul Genoa. E’ pur vero che nessuno ha giocato in trasferta quanto i pugliesi: addirittura cinque volte in otto turni.

Walid Cheddira continua a conquistare l’assoluta copertina in ogni contesto. Una vetrina meritata: se anche non avesse segnato, l’attaccante italo-marocchino sarebbe stato comunque il migliore in campo al Penzo: due conclusioni in porta, la consueta quantità di scatti in profondità, l’assist ad Antenucci, il rigore procurato. Proprio la realizzazione del penalty (la prima nel suo biennio barese in campionato, mentre in Coppa Italia aveva già timbrato dagli undici metri, a Verona) gli è valso l’ottavo centro in campionato (mantenuta la media di un gol a partita), nonché la settima partita di fila a segno. Incredibile l’impatto sulla classifica del Bari: la sua firma è presente su 17 dei 18 punti raccolti finora. Sempre più saldo, quindi, il suo primato nella graduatoria dei bomber. Ed alle sue spalle, chi spunta? Il suo partner d’attacco: Mirco Antenucci, autore di cinque centri, di ben quattro su azione ed uno solo su rigore. Scontato, quindi, che Antenucci-Cheddira siano la coppia più prolifica della B: con i loro tredici gol in tandem, issano quasi da soli la prima linea biancorossa in testa al torneo con 18 reti complessive.

