Tensioni in casa Foggia: i tifosi aspettano la squadra e la contestano duramente

Attimi di tensioni al rientro del Foggia da Pagani dove la squadra ha subito la quinta sconfitta in sette partite. Un numeroso gruppo di tifosi ha atteso l'arrivo del pullman della squadra al casello autostradale di Candela contestando l'atteggiamento dei calciatori in campo. Monta la rabbia nella tifoseria per il pessimo inizio di stagione dei satanelli.

Domani, 9 ottobre, intanto “alle ore 12:30 in modalità virtuale - riporta una nota del club rossonero - il presidente Nicola Canonico sarà a disposizione dei media. La conferenza stampa sarà svolta in videocall”. E' notte fonda in casa del Foggia sconfitto anche dalla Gelbison. Primo tempo con i rossoneri che tengono testa ai campani, poi nella ripresa i padroni di casa sono andato a segno con i rossoneri che sono spariti letteralmente dal campo.

© Riproduzione riservata