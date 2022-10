Lecce, esodo dei tifosi giallorossi domani a Roma: saranno più di 4 mila

E' un Lecce che stuzzica, che continua ad incuriosire e che potrebbe, come già dimostrato, essere capace di tutto: anche di vincere domani sera (ore 20,45) sul campo della Roma. Entusiasmo, tanto entusiasmo tra la tifoseria pronta ad invadere con qualsiasi mezzo la capitale. Già stati staccati 3700 biglietti per il settore ospiti. Inizia con la trasferta romana un trittico di partite da brividi: Roma subito, poi Fiorentina, Juventus e Atalanta in casa, intervallate da Bologna, Udinese e Sampdoria fuori. Sono queste le 7 partite che mancano al Lecce prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

La Roma, dal canto suo, rappresenta un ostacolo complicato ma tutto dipenderà da quante energie psicofisiche avranno impiegato i giocatori giallorossi nel match di Europa League di ieri sera contro il Betis Siviglia. Sette partite per arrivare alla quindicesima giornata e fermarsi, aspettando gennaio, il mercato e la ripresa del torneo. Sarà insolito ma adesso bisogna continuare a correre e rimanere in scia del gruppone.

