La prima di mister Gallo sulla panchina del Foggia: oggi con la Gelbison per svoltare

Per la settima giornata del campionato di Serie C Girone C, il Foggia affronterà oggi alle ore 17:30 la Gelbison sul campo dello Stadio Marcello Torre di Pagani. Il Foggia è diciottesimo in classifica con 4 punti, con uno score di una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte nelle gare finora giocate, 3 le reti realizzate e 12 quelle subite, mentre la Gelbison è all’undicesimo posto con 8 punti, con uno score di 2 vittorie. 2 pareggi e 2 sconfitte, 6 le reti realizzate e 5 quelle subite. Nella Gelbison saranno assenti gli infortunati Uliano, Cargnelutti, Caccavallo e Foresta. Nel Foggia salteranno la gara gli squalificati Di Pasquale, Costa e Malomo, oltre all’infortunato Dalmasso. Torna a disposizione dopo una lunga assenza Rizzo. Esordio sulla panchina del nuovo tecnico dei rossoneri Fabio Gallo.

Le probabili formazioni

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Bonalumi, Gilli, Loreto; Fornito, Papa, Graziani, Nunziante, Correnti; Faella, De Sena.

A disposizione: Vitale, Cannizzaro, Marong, Mesisca, Di Fiore, Onda, Citarella, Paoloni, Sorrentino, Statella, Savini, Sanè. Allenatore: Fabio De Sanzo.

Foggia (4-3-1-2): Nobile; Garattoni, Papazov, Sciacca, Nicolao; Frigerio, Odjer, Di Noia; Schenetti; Ogunseye, Vuthaj. A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Leo, Rizzo, Chierico, Petermann, Peralta, Iacoponi, Peschetola, Tonin, D’Ursi.

Allenatore: Fabio Gallo.

Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo.

