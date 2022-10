Il Foggia perde ancora: la Gelbison vince e umilia i rossoneri. I tifosi ai calciatori: "vergognatevi"

Gelbison-Foggia 2-0

Reti: 55′ Faella (G), 68′ Gilli (G),

GELBISON (4-3-3): D’Agostino, Gilli, Graziani, Papa, De Sena (dal 62′ Statella), Fornito (dal 90′ Savini), Correnti, Bonalumi, Loreto, Nunziante, Faella (dal 62′ Sorrentino). A disposzione: Vitale, Cannizzaro, Onda, Marong, Di Fiore, Mesisca, Statella, Citarella, Paoloni, Sorrentino, Savini, Sane. Allenatore Fabio De Sanzo.

FOGGIA 1920 (3-5-2): Nobile; Garattoni, Sciacca, Papazov, Nicolao; Di Noia (dall’87’ Chierico), Petermann (dal 75′ Frigerio), Odjer; Schenetti (dal 60′ Peschetola); Ogunseye (dal 75′ Tonin), D’Ursi (dal 60′ Iacoponi). A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Rizzo, Peralta, Chierico, Leo, Frigerio, Peschetola, Iacoponi, Tonin. Allenatore Fabio Gallo

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo.

NOTE: Ammoniti: 26′ Petermann (Fg), 56′ Faella (G), 74′ Di Noia (Fg),

E' notte fonda in casa del Foggia sconfitto anche dalla Gelbison. Primo tempo con i rossoneri che tengono testa ai campani, poi nella ripresa i padroni di casa vanno a segno e i rossoneri sparicono letteralmente dal campo. Le reti: Gelbison a sorpresa in vantaggio. Buco a centrocampo dei rossoneri e Fella che viene servito e si invola solo verso la porta di Nobile con Papazov nel tentativo di fermarlo e il rossoblù che infila la porta del Foggia e porta in vantaggio i suoi. 1-0. All' 68′ il Foggia va ancora sotto nel risultato. Cross dalla sinistra e Gilli salta indisturbato in area e di testa infila l’angolo alla destra di Nobile 2-0. Neanche il cambio in panchina ha portato i frutti tanto attesi. Delusione anche per i tifosi giunti in Campania che hanno urlato “Vergognatevi” dopo la quinta debacle in campionato.

