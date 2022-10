Il Bari s'impone a Venezia, si decide tutto nel secondo tempo. E resta in vetta

Venezia-Bari 1-2

Marcatori: 1’ st. Antenucci (B), 25’ Ceccaroni (V), 38’ Cheddira (r) (B)

Venezia (3-5-2): Joronen 5,5, Wisniewski 6, Modolo 5, Ceccaroni 6; Zampano 5,5 (39’ st. Pierini s.v.), Andersen 5 (10’ st. Tessmann 5,5), Busio 5,5 (29’ st. Fiordilino 5,5), Cuisance 5 (39’ st. Johnsen s.v.), Haps 5,5; Novakovich 5 (10’ st. Cheryshev 5,5), Pohjanpalo 5. (Bruno, Candela, Ceppitelli, De Vries, St. Clair, Svoboda, Zabala). All. Javorcic.

Bari (4-3-1-2): Caprile 7, Pucino 6,5, Di Cesare 6,5, Vicari 6,5, Ricci 6 (43’ st. Mazzotta s.v.); Maita 6,5 (32’ st. Benedetti s.v.), Maiello 6,5, Folorunsho 6,5; Bellomo 6,5 (25’ st. D’Errico 6); Antenucci 7,5 (25’ st. Salcedo 7), Cheddira 8 (43’ st. Terranova s.v.). (Frattali, Dorval, Zuzek, Mazzotta, Mallamo, Botta, Cangiano, Ceter, Scheidler). All. Mignani.

Arbitro: Giua di Olbia.

Note: Ammoniti: Antenucci, Di Cesare, Pucino (B), Haps (V). Spettatori 6.473 (958 abbonati, 1.585 ospiti)

Re in solitario, almeno per qualche ora. Non finisce di emozionare di Bari, ora capolista assoluto della serie B. I biancorossi vincono anche a Venezia: quarto successo di fila in totale e quarto successo di fila in trasferta. I Galletti si impongono per 2-1 con una prestazione davvero di alto livello: compattezza, lucidità, intraprendenza e coraggio le qualità che i pugliesi hanno mostrato anche al Penzo. Già nel primo tempo, la formazione di Michele Mignani mostra la sua superiorità, limitando al minimo i rischi e cominciando a costruire azioni pericolose: Joronen, in particolare, toglie dalla testa di Folorunsho il pallone del vantaggio. Molto più vivace la ripresa che si apre già dopo una manciata di secondi: azione da manuale con Bellomo che apre per Cheddira, pronto nell’assist per Antenucci, implacabile nel superare Joronen con un tocco morbido e preciso. I biancorossi sfiorano il raddoppio, ma al 25’ su angolo, Ceccaroni trova l’elevazione per segnare l’1-1. Prende coraggio la squadra di casa, ma il Bari è micidiale in contropiede: Salcedo inventa un pallone straordinario per Cheddira che si invola verso la porta, supera Joronen e viene atterrato. Inevitabile il rigore che Cheddira trasforma per il 2-1. Il Venezia cerca alla disperata il pareggio e il match termina con un giallo: i veneti chiedono un penalty per un fallo di mano, escluso dalla revisione del Var. Finisce in tripudio per il Bari: in attesa di Reggina-Cosenza, i Galletti sono in orbita.

