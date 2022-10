Il Bari atteso nella tana del Venezia, le probabili formazioni

Tutto pronto per Venezia-Bari, uno dei match di cartello della nona giornata di serie B. I biancorossi sono in vetta alla classifica con 15 punti (insieme a Brescia e Reggina), sono l’unica imbattuta del torneo e vengono da tre vittorie di fila. I lagunari ne contano, invece, otto, viaggiano a metà graduatoria, ma sono reduci dal roboante successo sul Cagliari. Il tecnico Michele Mignani ha l’intera rosa a disposizione: rientra tra i convocati Pucino dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre restano fuori per scelta tecnica Bosisio, Gigliotti e Galano. Secondo il modulo 4-3-1-2, Caprile sarà il portiere, Di Cesare e Vicari i difensori centrali, con Ricci a sinistra. Il primo dubbio riguarda la corsia destra: Dorval è reduce dall’ottima prestazione contro il Brescia, ma sembra Pucino il candidato forte a riprendere il posto occupato nei primi sei turni. Non dovrebbero sorgere dubbi nemmeno a centrocampo che presenterà ancora il rodato terzetto composto da Maita, Maiello e Folorunsho. Consueto ballottaggio, invece, andrà in scena sulla trequarti: Botta o Bellomo? L’argentino è stato titolare in campionato tre volte, il barese quattro e sembra ancora favorito per partire dall’inizio. Possibile anche che fra i due avvenga una staffetta nel corso del match. Situazione analoga riguarda l’attacco: Antenucci e Cheddira (undici reti in due) costituiscono il tandem più prolifico del campionato, ma alle loro spalle scalpitano Salcedo (vivace in ogni sua apparizione), Scheidler (caricato dall’esordio con gol), nonché Cangiano (grimaldello utile per cambiare assetto nel corso del match) e Ceter (in caccia di una scintilla per accendere la sua stagione). Il Venezia, a sua volta, dovrebbe confermare la formazione che ha battuto 4-1 il Cagliari. Tra i convocati, figura anche un ex Galletto doc come Luca Ceppitelli (100 presenze e 11 gol in biancorosso dal 2011 al 2014), appena tesserato dai veneti. Straordinaria, infine, la partecipazione dei tifosi baresi al match: malgrado la lunga trasferta, saranno oltre 1.600 al “Penzo”, distribuiti tra il settore ospiti e la Curva Nord, interamente destinata ai supporter pugliesi.

Le probabili formazioni:

Venezia (3-5-2): 66 Joronen, 2 Wisniewski, 13 Midollo, 32 Ceccaroni; 7 Zampano, 38 Andersen, 6 Busio, 10 Cuisance, 5 Haps; 11 Novakovich, 20 Pohjanpalo. A disp: 1 Bruno, 27 Candela, 23 Ceppitelli, 21 Cheryshev, 14 De Vries, 16 Fiordilino, 17 Johnsen, 25 Pierini, 47 St. Clair, 30 Svoboda, 8 Tessmann, 36 Zabala. All. Javorcic.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Crnigoj, Connolly, Ullmann.

Bari (4-3-1-2): 18 Caprile, 25 Pucino, 6 Di Cesare, 23 Vicari, 31 Ricci; 4 Maita, 17 Maiello, 90 Folorunsho; 63 Bellomo; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A Disp: 1 Frattali, 93 Dorval, 20 Terranova, 21 Zuzek, 27 Mazzotta, 99 Mallamo, 80 Benedetti, 9 D’Errico, 10 Botta, 74 Cangiano, 30 Ceter, 26 Scheidler. All. Mignani.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Nessuno.

Arbitro: Giua di Olbia.

Tv: Diretta Sky Calcio, Dazn, Helbiz Live.

© Riproduzione riservata