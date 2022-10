Un altro match clou per i biancorossi: Venezia e Bari a confronto

Dopo la goleada sul Brescia, ecco un altro match clou per il Bari che sabato 8 ottobre alle 14 sarà di scena a Venezia. Per la prima volta dall’inizio del campionato, i biancorossi scendono in campo da capolista, sebbene in coabitazione con Reggina e Brescia. 15 i punti per il Galletti che, con quattro vittorie e tre pareggi, restano l’unica formazione imbattuta in serie B.

Un momento davvero magico per la formazione di Michele Mignani che è reduce da tre vittorie di fila e, con 16 reti realizzate, vanta anche il miglior attacco del torneo. I pugliesi, peraltro, sono leader solitari della graduatoria relativa alle gare esterne: dieci i punti conquistati in trasferta, con un pareggio e tre affermazioni, peraltro avvenute negli ultimi tre viaggi. Otto, invece, i punti del Venezia che conta una sola lunghezza sulla zona playout e tre di ritardo sui playoff: un bottino insoddisfacente per una compagine proveniente dalla A.

Due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte lo score dei veneti che, però, vengono da una mini serie utile: il pari in casa con il Pisa e il clamoroso successo per 4-1 a Cagliari. Proprio al “Penzo”, il Venezia ha accusato le maggiori difficoltà: gli arancioneroverdi vantano il peggiore rendimento casalingo del campionato (in condivisione con il Pisa), con appena un punto conquistato tra le mura amiche (proprio contro i toscani) e due sconfitte, subite da Genoa e Benevento. Tra i singoli, da seguire anche il duello tra Walid Cheddira, capocannoniere del Bari e dell’intera B con sette reti e Denis Cheryshev, ex Real Madrid, e cannoniere dei veneti fin qui con due gol, così come il francese Mickael Cuisance.

