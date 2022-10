Foggia , Gallo cerca di rialzare il morale della piazza: "Dobbiamo riaccendere la miccia"

A gamba tesa: il nuovo mister del Foggia, Fabio Gallo arrivato a sostituire Roberto Boscaglia, cerca di rialzare il morale alla piazza e ad una squadra che sembra non saper vincere. "Non ho avuto nessuna esitazione quando il presidente Canonico mi ha chiamato ad accettare. Foggia è una piazza straordinaria e la conosco per esserci stato qui tante volte da calciatore - dice nella sua prima conferenza stampa -. Sono un mister che cerca di cucire il vestito migliore con i calciatori che ha a disposizione. In questo momento i calciatori che ho in rosa sono i più forti in circolazione. Ho visto i calciatori due fa, abbiamo qualche squalifica ma non abbiamo nessun tipo di scusa, dobbiamo dare il massimo”.

"Dobbiamo riaccendere la miccia nei nostri tifosi. Se abbiamo solo quattro punti in classifica evidentemente è perchè li meritiamo e l’ho detto anche ai ragazzi - sottolinea Gallo -. Dovremo essere bravi a cambiare il nostro “vestito tattico” anche in base a chi ci troviamo di fronte. Dobbiamo essere ludici e ragionare, altrimenti possiamo farci male. Dobbiamo giocare con la cattiveria delle squadra che sono con noi in fondo alla classifica. Sono del Nord ma mia nonna è di Cerignola e mia madre di San Severo e so bene cosa significa lavorare".

