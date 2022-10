Attacco e difesa: Bari, sono numeri da capolista

Una città in estasi. Bari quasi è incredula di fronte alle imprese della squadra di calcio, prima in serie B. Gioie che si riaffacciano dopo al San Nicola dopo 12 anni di sofferenze. Eppure i risultati dei biancorossi non sono fantasia, ma sorretti dalla solida realtà dei numeri. Del terzetto che viaggia in testa alla B, gli indici dei Galletti sono i più convincenti. Il Bari innanzitutto è l'unica imbattuta della B. Basterebbe questo dato a giustificare la legittimità del primato barese. Sette gare senza sconfitte: eppure ben quattro sono state disputate in trasferta. Un poker di successi e tre pareggi, pur avendo affrontato grossi calibri come Parma, Cagliari o lo stesso Brescia. Bisognava sfatare il piccolo “tabu’” del San Nicola: missione compiuta nel modo più roboante, con sei reti alle Rondinelle, ora agganciate in vetta. E le vittorie di fila salgono a tre: i Galletti hanno anche annullato l’incognita della sosta, riprendendo esattamente da dove avevano lasciato, con il doppio successo su Cosenza e Cagliari.

Altro primato: il migliore attacco della B. 16 reti in sette turni, alla media di oltre due gol a partita (2,28 per l’esattezza). E se la scorpacciata contro il Brescia ha contribuito senz’altro ad isolarsi in vetta alla graduatoria di tale fondamentale, bisogna pure sottolineare che il Bari non è mai rimasto all’asciutto, andando a bersaglio in ognuno degli incontri ufficiali disputati finora: nove volte su nove, comprendendo pure la Coppa Italia. E senza le due distrazioni nel finale di match, causate evidentemente da un calo di tensione dopo una prestazione così esaltante, sarebbe sugli scudi anche la difesa che con otto reti al passivo è la sesta del campionato. I due gol incassati dai lombardi avranno di certo creato un piccolo dispiacere in Elia Caprile: il giovane portiere veneto aveva infilato un’ottima striscia di imbattibilità che si protraeva dal 24’ della ripresa del match con la Spal ed è stata interrotta da Olzer a 4’ dal termine dell’incontro con il Brescia per un totale di 287’.

