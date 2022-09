Il Lecce ritorna in campo: con la Cremonese una gara da vincere a tutti i costi

Bisogna, adesso, fare la voce grossa. Il Lecce ospita la Cremonese (domenica ore 15), ga valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. Domenica più che mai bisogna ancora una volta far vedere di che pasta si è fatti anche se di fronte ci sarà una squadra ostica che vorra portare via punti dal "Via del Mare". Ed allora bisogna superare a pieni voti questo esame, bisogna farlo per continuare a stupire e fare un grande balzo in avanti in classifica. Di Francesco assente tra i salentini, amntre Chiriches non sarà in campo per la squadra lombarda.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke. All. Alvini.

