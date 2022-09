Il Foggia e il tecnico Boscaglia verso il divorzio: si discute sulla risoluzione del contratto

Un avvio quasi da incubo per il Foggia, accreditato dagli addetti ai lavori tra le favorite al successo del girone C della Serie C. Troppo poco in queste prime gare di campionato ed allora quella con il Pescara (sconfitta sul campo amico per 4-0) potrebbe essere stata l’ultima partita sulla panchina dei rossoneri per il tecnico Roberto Boscaglia.

La società del presidente Nicola Canonico sta cercando l’accordo con Boscaglia per la risoluzione consensuale e per separarsi in modo “pacifico” dal tecnico siciliano. In estate, Boscaglia si è legato al Foggia con un biennale, ma il pessimo inizio, ha cambiato il destino dell’ex Palermo e Trapani.

© Riproduzione riservata