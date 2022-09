La “road map” di Caprile: il 26 settembre esordio in Under 21? Poi il ritorno a Bari

Sta per terminare il primo ritiro in carriera di Elia Caprile con la nazionale italiana Under 21. Il giovane portiere del Bari non è sceso in campo nell’amichevole contro l’Inghilterra, ma ha ancora una possibilità: lunedì 26 settembre, infatti, gli azzurrini disputeranno il secondo test in programma in questa parentesi di settembre, affrontando il Giappone alle 15,30 a Castel di Sangro. Il ragazzo veneto è in ballottaggio con il collega Turati del Frosinone che, in realtà pare in leggero vantaggio. Possibile, tuttavia, che il ct Paolo Nicolato dia vita ad una staffetta, regalando ad entrambi la prestigiosa vetrina. Chiuso questo primo assaggio di under 21, Caprile si ritufferà nel suo Bari, raggiungendo già in serata la Puglia. Da martedì, quindi, sarà a disposizione del tecnico Michele Mignani e avrà l’intera settimana per preparare la sfida al Brescia capolista della B. L’estremo difensore dei galletti, peraltro, è reduce da una discreta imbattibilità: non subisce reti da 201’, ovvero dal 69’ di Bari-Spal. Poi, i due clean sheet contro Cosenza e Cagliari. Una serie che Caprile vuole assolutamente prolungare.

© Riproduzione riservata