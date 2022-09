Notte fonda per il Foggia: il Pescara ne fa 4 allo "Zaccheria". Contestazione al 90'

Foggia-Pescara 0-4

Reti: 43′ Lescano(P), 55′ Milani (P), 78′ Kraja (P), 85′ Vergani (P),

Foggia (4-2-3-1): Nobile; Leo, Di Pasquale, Sciacca, Costa; Petermann; (dall’81’ Frigerio), Di Noia (dall’81’ Odjer); Peralta (dal 46′ Tonin), Schenetti, D’Ursi (dal 68′ Papazov); Vuthaj (dall’81’ Ogunseye). A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Papazov, Malomo, Nicolao, Garattoni, Frigerio, Odjer, Chierico, Peschetola, Iacoponi, Tonin, Ogunseye. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Pescara (4-3-2-1): Plizzari, Cancellotti, (dall’86’ De Marino) Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa (dal 70′ Palmiero), Desogus (dal 79′ Kolaj), Mora; Cuppone (dal 70′ Tupta), Kraja; Lescano (dal 79′ Vergani). A disposizione: Sommariva, Daniello, Palmiero, Saccani, Kolaj, Vergani, De Marino, Germinario, Mehic, Tupta, Ingrosso, Crecco. Allenatore: Alberto Colombo.

Arbitro: Mario Saia di Palermo.

Assistenti: Marco Lencioni di Lucca e Luca Feraboli di Brescia.

Ammoniti: 6′ Cancellotti (P), 12′ Costa (Fg), 53′ Di Noia (Fg).

Espulsi: 66′ Di Pasquale (Fg)

Una serata da dimenticare per il Foggia e ora in discussione con il tecnico Boscaglia che potrebbe avere le ore contate. Vince il Pescara che dilaga nella ripresa dopo essersi portato in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco. Gli abruzzesi in vantaggio al 43’ con Petermann che perde palla a centrocampo e innesca l’azione ospite: cross al centro in area dove Lescano tutto solo infila Nobile. 0-1. Il raddoppio al 55' con uno scambio in area che mette Milani nelle condizioni di realizzare solo davanti a Nobile. Il tris al 78' con Kraja che in diagonale indovina l’angolo alla destra del portiere. Poi il poker di Vergani. A fine gara contestazione per tecnico e calciatori.

