Bari, la vecchia guardia chiede spazio al tecnico Mignani

Mezzo Bari chiede spazio. Se in questo avvio di stagione, il tecnico Michele Mignani si è affidato soprattutto alla vecchia guardia, sono in tanti che scalpitano per mettersi in mostra. Tra i nuovi acquisti, hanno avuto un discreto spazio in particolare Nicola Bellomo e Francesco Vicari. Il fantasista barese, ha conteso il posto da trequartista a Botta scendendo in campo tre volte (per 162’ complessivi), così come il 28enne difensore proveniente dalla Spal (126’) che, però, è stato condizionato da due infortuni, ora superati. Si stanno facendo largo partendo da preziose alternative Leonardo Benedetti (quattro presenze e 65’), Gianmarco Cangiano (anche lui quattro volte in campo, con 52’) ed Eddie Salcedo che, pur arrivato l’ultimo giorno di mercato, è subentrato due volte, mettendo a referto 24’.

Chissà se si aspettava così il ritorno in B Pierluigi Frattali, sorpassato da Caprile e relegato al ruolo di fedele “secondo”, mentre è scalato come “terzo” Emanuele Polverino, il suo vice lo scorso anno. Entrambi i portieri non hanno mai giocato. Stessa sorte è toccata a Guillaume Gigliotti, scivolato un po' ai margini e non convocato negli ultimi due match, come Cristian Galano che, però, ha disputato 33’ nelle prime due giornate. C’è poi un mini plotone che cercherà di mettersi presto in luce: Mehdi Dorval (23’) e Marco Bosisio (solo 1’) hanno collezionato una presenza, ne conta due Damir Ceter (ma con soli 16’), mentre sono in attesa di debuttare i due calciatori venuti dall’estero, ovvero Zan Zuzek e Aurelian Schiedler. La società biancorossa, tuttavia, ha investito cifre notevoli su entrambi: presto scoccherà il loro momento.

