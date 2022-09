Bari, ecco un altro nazionale: Elia Caprile approda nell'under 21 azzurra

Le prodezze del Bari non passano inosservate. Ed ecco il secondo gioiello biancorosso coinvolto nella settimana di impegni internazionali. Elia Caprile, infatti, è convocato nella nazionale under 21 italiana: per il 21enne portiere veneto si tratta della prima chiamata dalla più importante selezione giovanile azzurra. Un'enorme soddisfazione per il club biancorosso che già aveva celebrato la convocazione di Walid Cheddira con il Marocco.

Dopo la qualificazione del giugno scorso alla fase finale dell'Europeo di categoria, la Nazionale Under 21 inaugura la nuova stagione affrontando in amichevole Inghilterra e Giappone. Lo stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia" di Pescara ospiterà giovedì 22 settembre il match con gli inglesi, mentre la sfida con la nazionale nipponica si giocherà lunedì 26 settembre al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.

Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 28 giocatori, che si raduneranno nella serata di domenica a Castel di Sangro. In 5 sono alla prima chiamata in Under 21: oltre portiere Elia Caprile, i difensori Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Ruggeri (Atalanta) e Alessandro Circati (Parma) e l'attaccante Luca Moro (Frosinone).

