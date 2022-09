Chiusa la campagna abbonamenti: Bari sul podio della serie B

Primo per presenze nei primi due match al San Nicola, terzo per numero di abbonati, immediatamente alle spalle delle big allargando lo sguardo alla serie A. Il pubblico di Bari continua ad essere una delle più importanti realtà del calcio italiano. Si è chiusa la campagna abbonamenti 2022-23: pur non esaudendosi il desiderio del presidente Luigi De Laurentiis, che auspicava almeno 10mila tessere sottoscritte, i fedelissimi baresi sono saldamente sul podio della B.

Circa 7.640 gli abbonamenti staccati: numeri che si attestano nella media delle stagioni precedenti con la nuova proprietà. 7.680, infatti, furono nel campionato 2018-19 in serie D (con una politica di prezzi adeguati alla categoria), 7.806 nel 2019-20, ovvero il primo torneo di C. Nell’attuale campionato, soltanto Genoa e Palermo contano più abbonati di Bari: i liguri hanno superato le 20mila sottoscrizioni, i rosanero si attestano poco sotto le 12mila. Nella graduatoria, seguono Benevento e Cagliari poco sopra le 7mila tessere, addirittura mille in meno ne conta il Parma, appena 880 complessive il Venezia. Il gap con Genoa e Palermo sugli abbonati, tuttavia, è stato compensato nel capoluogo pugliese dalla straordinaria risposta sui tagliandi venduti nelle prime due gare interne. Il pubblico barese è saldamente il più popoloso della cadetteria con 53.480 presenze in due match casalinghi, alla media di 26.740 spettatori a partita e il fiore all’occhiello della gara più vista in campionato: Bari-Palermo con 35.377 presenze.

Comparando i numeri di Bari con la serie A, emerge che la tifoseria biancorossa si piazzerebbe addirittura al settimo posto assoluto, al di sotto soltanto delle conclamate big, ovvero (nell’ordine) Milan, Inter, Roma, Lazio, Juventus, Napoli e Fiorentina, dimostrandosi, invece, superiori a quelli di città metropolitane come Bologna, Genova (sponda Sampdoria), Torino (lato granata), Udine, Verona e Bologna. La media spettatori barese supera persino quella dell’Atalanta, capolista a sorpresa della A. La straordinaria passione per i Galletti, infine, si riversa anche nelle trasferte: i settori ospiti di Parma, Perugia e Cosenza sono stati puntualmente colorati di biancorosso. Accadrà lo stesso sabato a Cagliari, con l’Unipol Domus pronto a registrare il primato di presenze stagionale proprio nel big match con la squadra di Mignani.

