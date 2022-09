Bari, l'infinita serie utile fuori casa: i numeri record dei biancorossi

E ora bisognerà davvero chiamarlo Bari express. La squadra biancorossa a Cosenza ha centrato la seconda vittoria in campionato, così come la prima era arrivata a Perugia. Sono stati, quindi, compensati i due pareggi al San Nicola con Palermo e Spal che avevano generato qualche rimpianto: gare teoricamente alla portata che hanno portato in dote due punti sui nove complessivi, contando pure il 2-2 all’esordio, a Parma. Il bottino complessivo è davvero soddisfacente, non a caso vale il quarto posto in classifica, in coabitazione con il Frosinone, a soli tre passi dalla vetta. Un avvio per certi versi sorprendente, con il fiore all’occhiello di aver mantenuto l’imbattibilità, unica compagine di serie B a non essere mai caduta in cinque giornate: non è un mistero che molti si preoccuparono il giorno della pubblicazione dei calendari, con quattro viaggi nei primi sei turni e la prospettiva di vedersela con compagini che puntano alla promozione (il Parma), ai playoff (la Spal) o comunque vantano blasone e tradizioni (Palermo e Perugia). Il ciclo di fuoco si chiuderà sabato prossimo, a Cagliari, una delle corazzate della B. Ma quanto realizzato finora con spirito propositivo e battagliero, consentirà di affrontare anche i sardi senza timori reverenziali.

I numeri in trasferta non sono casuali. Nella gestione di Michele Mignani, infatti, i Galletti hanno un rendimento esterno straordinario. Nel torneo attuale, i pugliesi comandano la graduatoria dei match fuori casa con sette punti, uno in più di Genoa e Reggina. Non solo: i sei gol realizzati valgono il primato di categoria di gol lontano dalle mura amiche. Ma la tendenza parte da molto lontano. Nel campionato scorso, i biancorossi sono stati la squadra ad aver realizzato più punti in assoluto in trasferta nel girone C, ben 36. Non solo: Di Cesare e compagni hanno vinto più di tutti, con ben dieci affermazioni e ad aver perso meno, soltanto due volte, entrambe nel girone d’andata, la prima a Francavilla, la seconda con la Juve Stabia, il 6 novembre 2021. Da allora è cominciata una striscia utile che in dieci mesi ha portato 10 vittorie e sette pareggi, comprendendo, oltre i campionati, anche la Supercoppa di serie C, nonché la Coppa Italia di questa stagione. A tal proposito, occorre sottolineare che anche l’unico successo interno fin qui ottenuto nel 2022-23 (3-0 sul Padova in Coppa Italia) è arrivato a Salerno, sede provvisoria data l’indisponibilità del San Nicola. Insomma, la vena corsara è proprio nel dna dei Galletti.

© Riproduzione riservata