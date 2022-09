Bari, all'orizzonte c'è il recupero del centrocampista Maita

La settimana del Bari si apre con una bella quanto inattesa novità. Mattia Maita ha già ripreso ad allenarsi in gruppo. Il 28enne centrocampista si era infortunato nella gara contro la Spal, riportando una sublussazione alla spalla che lo aveva costretto a saltare la successiva trasferta con il Cosenza. Si temeva un suo stop quantomeno fino alla sosta che la cadetteria osserverà il 24 settembre per gli impegni delle nazionali. Invece, il calciatore messinese sta bruciando le tappe e lavora a pieno regime. La sua situazione sarà valutata giorno per giorno, ma sembra scontata quantomeno la sua convocazione per la gara in programma sabato 17 settembre, a Cagliari. Da verificare, poi, il suo eventuale impiego: Mallamo, che lo ha sostituito a Cosenza, ha disputato un’ottima gara. Se Mignani avrà a disposizione anche Maita, potrebbe contare sull’intera rosa: non ci saranno calciatori squalificati, né infortunati, dopo il recupero già dalla scorsa settimana di Vicari e Ceter che hanno smaltito le rispettive noie muscolari.

© Riproduzione riservata