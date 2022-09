Il Foggia perde pure a Picerno. Vincono i lucani per 3-0. E' notte fonda per i rossoneri

PICERNO-FOGGIA 3-0

RETI: 22′ Reginaldo (P), 52′ Esposito (P) rig., 90′ Pitarresi (P),

PICERNO (4-3-3): Crespi; Novella, Garcia Rodriguez, De Franco, Guerra; Kouda (dall’80’ D’Angelo), Dettori (da 69′ De Ciancio), Pitarresi; Golfo (dall’86’ Liurni), Reginaldo (dal 69′ Gerardi), Esposito (dal 70′ De Cristofaro). A disposizione: Albertazzi, Finizio, Allegretto, Monti, Orsi, Santarcangelo, De Cristofaro, Pagliai, Montesano, De Ciancio, D’Angelo, Liurni, Gerardi. Allenatore: Emilio Longo.

FOGGIA (4-2-3-1): Nobile; Leo (dal 69′ garattoni), Malomo, Sciacca, Costa (dal 69′ Nicolao); Di Noia (dall’88’ Tonin), Petermann; Peralta, Schenetti, D’Ursi (dal 56′ Ogunseye); Vuthaj. A disposizione: Dalmasso, Garattoni, Di Pasquale, Papazov, Nicolao, Odjer, Frigerio, Chierico, Peschetola, Iacoponi, Tonin, Ogunseye. Allenatore: Roberto Boscaglia.

ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento.

NOTE: ammoniti 22′ Schenetti (Fg), 25′ De Franco (P), 57′ Garcia (P), 63′ Dettori (P). Angoli 7-4 per il Foggia. Recuperi 1' pt e 5' st

E' notte fonda per il Foggia che perde la seconda gara consecutiva incassando altre tre reti dopo quelle con il Latina di domenica scorsa nella prima giornata di campionato. Picerno in vantaggio al 22' della prima frazione di gioco con Reginaldo che prende in contropiede la retroguardia rossonera e batte Nobile. Il raddoppio nella ripresa, Esposito s'incunea in area di rigore e mette nel sacco. L'ultima rete è una "papera" di Nobile che non riesce a respingere un pallone innocuo. Due partite e zero punti in classifica con 6 reti subite e solo una realizzata. Troppo poco per una squadra data tra le favorite alla vittoria finale.

© Riproduzione riservata