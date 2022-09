Bari, continua l'escalation del pubblico: è il primo della B anche in trasferta.

C'è una classifica nella quale il Bari è sempre più leader. Si tratta della graduatoria relativa al pubblico. I tifosi biancorossi dopo aver dato prova della loro straordinaria presenza al San Nicola continuano a registrare record anche in trasferta. Erano stati quasi mille a Perugia, il numero è stato addirittura superato nel match di sabato a Cosenza. Allo stadio Luigi Marulla, infatti, i supporter baresi sono stati 1.201, stabilendo il primato di presenze anche fuori casa, con una media di quasi mille sostenitori in tre viaggi. Saldo, peraltro, anche il primato interno con 53.480 spettatori in due match disputati al San Nicola e la partita più vista dal vivo in campionato: Bari-Palermo con 35.377 spettatori. Si attendono, infine, i dati sulla campagna abbonamenti che chiuderà giovedì 15 settembre. Al momento la società pugliese è terza con poco meno di 8mila sottoscrizioni, alle spalle del Genoa imprendibile con più di 20mila abbonati e Palermo con più di 11mila. Chissà se il successo di Cosenza consentirà un nuovo allungo anche in questa classifica

