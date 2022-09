De Laurentiis a tutto campo. “Io, Polito, i tifosi: ecco le basi per un grande Bari”

Con il rinnovo del contratto di Ciro Polito, si celebra a tutti gli effetti si celebra il successo di Luigi De Laurentiis come unico presidente del Bari. Polito, in effetti, rappresenta la scelta di rottura con la casa madre napoletana.

Non è un mistero che l’avventura biancorossa del 43enne figlio di Aurelio De Laurentiis era cominciata oltre quattro anni fa a tempo di record avvalendosi pressoché del tutto del management del club partenopeo. Polito, invece, ha scandito la virata di De Laurentiis (dopo svariati colloqui per occupare la casella di direttore sportivo) su un uomo abituato a lavorare secondo il suo metodo, sicuramente condividendo ogni passo con il presidente, ma anche portando avanti le sue idee senza ingerenze esterne.

Il massimo dirigente dei Galletti in lui ha trovato il vero responsabile dell’area tecnica, l’uomo che gli ha permesso di dedicarsi alla crescita degli altri asset della società, conquistandone la totale fiducia. Ecco perché l’annuncio del prolungamento del rapporto arriva come una semplice formalità su una volontà maturata da tempo. “Tra persone di parola non possono nascere problemi”, afferma De Laurentiis.

“Con Ciro ci eravamo stretti la mano già all’indomani della promozione in serie B: in questi mesi abbiamo programmato il mercato per allestire una squadra competitiva. Polito non è soltanto un abile manager, ma è un aziendalista che mette al servizio del club la sua competenza. E poi è un leader nella conduzione dello spogliatoio”.

Il presidente biancorosso spiega un importante dettaglio del rinnovo contrattuale. “Il rapporto – svela – è stato sancito fino al 2024, ma prevede un’ulteriore annualità che scatterebbe in automatico in caso di raggiungimento dei playoff. Ma il rapporto tra noi va oltre certi tecnicismi. In Ciro vedo una componente chiave per la crescita del Bari non solo come squadra, ma come azienda, in un progetto ambizioso che deve portarci in alto”.

Quindi, scatta un sentito ringraziamento: “Oltre Polito – conclude Luigi De Laurentiis - voglio complimentarmi con l'allenatore ed i calciatori perché da neopromossa stiamo dimostrando tanto, fin dalle gare di Coppa Italia. Voglio ringraziare soprattutto i tifosi: dopo due turni interni siamo primi nella classifica spettatori. Non dimenticherò mai i 35mila di Bari-Palermo, così come considero un dato altissimo i 18mila della seconda giornata, in un orario non facile come le 14 del sabato. Abbiamo costruito insieme un patrimonio di entusiasmo che deve condurci a fantastici risultati”.

