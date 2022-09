Bari, in attesa del Cosenza c'è una firma attesa: il ds Polito blindato fino al 2024

Avanti insieme. L’intesa era raggiunta da tempo, ma adesso il Bari , che sabato sarà di scena a Cosenza, ha comunicato ufficialmente il prolungamento del vincolo con il direttore sportivo Ciro Polito. Il presidente Luigi De Laurentiis in persona ha divulgato una nota sul sito ufficiale della società per comunicare è stato raggiunto l'accordo con il manager napoletano per adeguare il vincolo che lega il dirigente campano alla società biancorossa fino al giugno '24 (la scadenza naturale del contratto era prima fissata a giugno 2023), con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. “Polito è l’uomo giusto per questo Bari – scrive De Laurentiis -, lo ha dimostrato e continua a darne prova giorno dopo giorno. C’è sintonia assoluta tra noi e anche dal punto di vista umano c’è grande empatia. Il rinnovo nasce da un atto di volontà comune: continuiamo a lavorare per portare in alto il progetto Bari. Felici di continuare insieme, Ciro”, conclude il messaggio. Il contratto di Polito ha ora la stessa scadenza di quello del tecnico Michele Mignani, ovvero a giugno 2024, al termine della prossima stagione agonistica. Ovviamente, il pubblico barese si augura che il sodalizio possa durare molto più a lungo.

