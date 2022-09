Il Lecce di Baroni ha una soluzione difensiva in più: Cetin ha recuperato

Sarà a disposizione per la gara con il Monza di domenica prossima Mert Cetin, che ha ripreso a lavorare con i compagni in vista della sfida importante nella prossima di campionato, valevole come primo scontro diretto per la stagione.

Per mister Baroni avrà un'altra opzione per il pacchetto difensivo e spera di poter recuperare altri calciatori. Difficile per Strafezza che in questi giorni continua il suo lavoro differenziato e che probabilmente ritornerà dopo la sosta.

