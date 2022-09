Bari, il responso sull'infortunio di Maita: fuori almeno per due gare

Primo serio grattacapo per il Bari. Come si temeva, Mattia Maita dovrà fermarsi per l’infortunio subito sabato scorso contro la Spal. Inizialmente si sperava soltanto in una forte contusione, ma ieri è arrivato il responso ufficiale sul 28enne centrocampista: gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo della spalla sinistra con sublussazione dell'articolazione acromion-claveare. Il calciatore messinese, passato qualche giorno di riposo, intraprenderà il programma personalizzato di recupero. Scontata la sua assenza sabato nella trasferta con il Cosenza, ma molto probabilmente il giocatore salterà anche il match successivo, a Cagliari. La sosta del 25 settembre dovrebbe agevolarne il pieno recupero per l’incontro interno del 2 ottobre contro il Brescia.

Maita ha peculiarità uniche nel centrocampo biancorosso. Per corsa, dinamismo e doti fisiche è la mezzala perfetta nella mediana a tre. Non solo: attualmente è l’unico in grado di sostituire eventualmente Maiello in regia, sebbene con caratteristiche differenti. Una soluzione che Mignani ha sperimentato più volte. Il ragazzo siciliano era anche in piena evoluzione: in un attimo ha fugato i dubbi sulla sua adattabilità ad una categoria che mai aveva frequentato, dimostrandosi più che all’altezza del nuovo contesto. Nel doppio viaggio che attende i Galletti, sarà un’assenza pesante.

