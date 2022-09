Lecce, non basta la prestazione: il Torino vince 1-0

Torino-Lecce 1-0

Rete: 40' pt Vlasic

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6, Schuurs 6 (20' st Buongiorno 6), Rodriguez 6.5; Lazaro 6 (36' st Aina sv), Lukic 6.5, Ilkhan 6 (19' st Linetty 6), Vojvoda 6.5; Vlasic 7; Pellegri 6 (36' st Sanabria sv), Radonjic 6. In panchina: Gemello, Zima, Singo, Bayeye, Adopo, Seck, Garbett. Allenatore: Paro 6.5 (Juric squalificato)

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Tuia 6, Baschirotto 5.5, Gallo 5.5; Gonzalez 6 (39' st Askildsen sv), Hjulmand 5.5, Bistrovic 6 (29' st Rodriguez sv); Di Francesco 6 (1' st Oudin 5.5), Ceesay 5.5 (20' st Colombo 6), Banda 5 (20' st Listowski 6). In panchina: Bleve, Samooja, Lemmens, Pongracic, Blin, Helgason, Pezzella, Umtiti. Allenatore: Baroni 5.5

Arbitro: Volpi di Arezzo

Note: Ammoniti: Ilkhan, Hjulmand, Schuurs. Angoli 4-4. Recupero 2' pt + 4' st.

Un buon Lecce, ma vince il Torino nella quinta giornata di Serie A. La squadra di Ivan Juric parte forte nel primo tempo ma il Lecce è bravo a tenergli testa e a non concedere troppi spazi. Solo al 40' di un primo tempo giocato ad un buon ritmo, Vojvoda si inventa un passaggio tra le linee da trequartista e manda Vlasic a tu per tu con Falcone. Il trequartista croato è bravo a concludere verso la porta di prima con il mancino e sorprende un Falcone attento per tutti i 90 minuti di gioco. Il Lecce, anche oggi, torna a casa a mani vuote e rimane a soli due punti sul fondo della classifica nonostante un gioco interessante e un buon ordine difensivo.

