Bari, super attacco e "mini" difesa: Antenucci e Cheddira scalano la classifica marcatori

È un Bari senza mezze misure. Se i risultati, una vittoria e tre pareggi, lascerebbero pensare ad una formazione equilibrata, gli altri indici denotano invece come I biancorossi debbano trovare la loro stabilità. La formazione di Michele Mignani, infatti, conta attualmente il secondo miglior attacco della serie B con Ben 8 gol segnati alla media di due reti a partita. Soltanto la Reggina con 10 vanta uno score migliore. Brillano in questo senso soprattutto le due punte titolari: con tre marcature a testa, Antenucci e che tira sono già nei piani alti della classifica dei bomber di cadetteria. All’inseguimento del capocannoniere Gondo dell'Ascoli. Due gol anche per Folorunsho, tra i centrocampisti che hanno segnato di più in campionato. Il contraltare, però, viene dalla difesa. Davvero troppi i sei gol subiti. Una media di quasi due gol incassati a partita che pone la formazione pugliese con una retroguardia da playout. Soltanto Palermo - Ternana e Perugia con 7, Pisa È sudtirol con nove anno subito di più. Toccherà adesso a Mignani trovare la formula per stabilizzare il suo Bari: in difesa, il recupero di Vicari è l'innesto di Zuzek potrebbe conferire maggiore sicurezza al reparto dei centrali, mentre l'attacco promette altre scintille con l'inserimento di Salcedo è l'arrivo del centravanti francese Scheidler, in attesa di capire quale potrà essere il contributo di Ceter, fin qui utilizzato solo pochi minuti con il Palermo a causa di diversi intoppi fisici. Una cosa è certa a: se il Bari vorrà sognare, dovrà limitare le disattenzioni nel pacchetto arretrato, onde evitare beffe come quella di sabato scorso contro la Spal.

