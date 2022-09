Il paradosso del Bari, da 35mila spettatori all'esordio a 18mila nonostante la serie positiva

Da 35.377 a 18.103: così è cambiato il pubblico del San Nicola da Bari-Palermo esordio stagionale dei biancorossi in casa a Bari-Spal la seconda partita interna della formazione pugliese. Eppure il Bari è ancora in serie positiva, anzi era reduce dalla vittoria di Perugia. E allora come spiegarsi la quota spettatori ridotta quasi a metà? Incide senza dubbio l'orario: il sabato pomeriggio alle 14:00 e di certo più problematico rispetto ad una match in serale. La dimostrazione è che anche confrontando con l'affluenza negli altri Stati l'impianto barese continua a registrare i numeri più alti. Può darsi Dunque che lo spostamento al sabato pomeriggio crei una piccola contrazione nel dato spettatori ma una cosa è certa: il Bari si giocherà fino alla fine lo scettro di squadra più seguita della serie B. Intanto continua lentamente a lievitare il dato degli abbonati: le sottoscrizioni stagionali hanno superato quota 7500. Nelle prossime ore la società prenderà una decisione: tenere aperta la campagna abbonamenti per un'altra settimana, oppure chiuderla definitivamente. Gli abbonati non hanno raggiunto la quota prefissa dal presidente Luigi De Laurentiis che puntava a 10.000 tessere, ma anche in questo caso il pubblico barese resta uno dei più fedeli in cadetteria. Soltanto il Genoa, infatti, al momento conta più abbonati della squadra biancorossa. Ci sarà comunque tempo per decidere sul da farsi riguardo la campagna abbonamenti estiva nonché per varare eventuali nuove iniziative. Il Bari infatti tornerà a giocare al San Nicola soltanto il prossimo 2 ottobre perché alle porte ci sono due trasferte consecutive: sabato 10 a Cosenza e sabato 17 a Cagliari, mentre il 24 la serie B si fermerà per la sosta dedicata agli impegni delle nazionali. Può darsi che le tre settimane di lontananza dallo stadio creino un effetto nostalgia e magari la prossima partita in casa contro il Brescia genererà un nuovo record.

