Il Foggia cilecca in casa al debutto stagionale. Passa il latina che ne fa 3

FOGGIA-LATINA 1-3

RETI: 44' Rosseti, 82′ Carletti, 87' Vuthaj, 94' Fabrizi

FOGGIA (4-2-3­1): Dalmasso; Garattoni, Malomo, Di Pasquale, Schenetti, Ogunseye (19' st Vuthaj), Peralta, D’Ursi (9' st Peschetola), Di Noia, Nicolao (9' st Costa), Odjer (19' st Peterman). A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Chierico, Sciacca, Leo, Frigerio, Iacoponi, Tonin. Allenatore: Roberto Boscaglia.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Esposito Antonio (47' st Fabrizi) , Giorgini; Amadio, Di Livio, Carletti, Tessiore (22' st Bordin), Rosseti (15' st Margiotta), Carissoni, Esposito Andrea, Teraschi (15' st Cortinovis). A disposizione: Giannini, Tonti, Sannipoli, Barberini, Di Mino, Celli, Rossi. Allenatore: Daniele Di Donato.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano.

NOTE: Terreno in ottime condizioni, spettatori 6.500 circa. Ammoniti: 5′ Teraschi (L), 44' Di Pasquale, 70′ Cortinovis (L), 76′ Margiotta (L), 91' Carissoni (L). Recuperi: 1' pt e 5' st

Passa il Latina d'autorità con un Foggia che ha sprecato l'impossibile e si è fatto trafiggere dai laziali con tre distrazioni evitabili.

Al 12' primo squillo del Foggia: conclusione di D'Ursi dal limite, palla fuori di poco. Al 27' ancora Foggia pericoloso: questa volta è Di Noia a provare la conclusione dai 25 metri, con la palla che termina di pochissimo a lato alla sinistra di Cardinali. Al 28' traversa del Foggia: bella azione di Peralta che entra in area e serve sul lato opposto Schenetti il quale, tutto solo a tu per tu con Cardinali, controlla e calcia con la palla che si stampa sul montante superiore e torna in gioco. Al 30' risponde il Latina: tiro cross di Teraschi che costringe Dalmasso a rifugiarsi in angolo. Vantaggio dei ragazzi di Daniele Di Donato ad un minuto dalla fine della prima frazione. Amadio su calcio di punizione, scodella un pallone al centro dell'area dove c'è Rosseti che tocca leggermente la sfera, tocco che però basta per beffare il portiere di casa Dalmasso. Termina su questa emozione il primo tempo con un Latina che ha giocato senza timori reverenziali nei confornti di una squadra che almeno sulla carte sembra una delle favorite alla vittoria finale. Nella ripresa al 21' Peschetola servito da Petermann, conclude verso la porta: tiro deviato, Cardinali si rifugia in angolo. Al 37' della ripresa occasione per il Foggia: tiro centrale ma forte di Peschetola con Cardinali che si salva d’istinto e Vuthaj che non riesce a ribattere in rete. Al 38' il raddoppio del Latina: contropiede rapido degli ospiti che concludono al meglio grazie a Carletti, bravo a trafiggere Dalmasso. Al 46' palo di Vuthaj per il Foggia, poi è Fabrizi a trovare la terza rete per il Latina.

