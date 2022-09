Foggia Calcio: mercato da dieci e lode. Quattro colpi importanti nell'ultima giornata

Mentre si avvicina a grandi falcate il giorno dell’esordio in campionato di domenica sera con il Latina in casa, il Foggia ha piazzato altri quattro colpi nell'ultima giornata di mercato. In mattinata il tesseramento del portiere Matteo Raccichini e dell’esterno di attacco Daniele Iacoponi, strappato ad una folta concorrenza.

In serata è arrivato anche l’annuncio ufficiale riguardante l’esterno di sinistra di difesa Filippo Costa di proprietà del Napoli e quello dell’attaccante albanese Dardan Vuthaj che, nonostante avesse gli occhi addosso di altri club di C, ha accettato i rossoneri di Roberto Boscaglia decidendo di sposare il progetto Foggia. La palla adesso passa al campo e allo Zaccheria che domenica ospiterà il Latina. Uno Zaccheria, che potrebbe essere stracolmo di tifosi.

© Riproduzione riservata